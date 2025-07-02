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تمساح يفتك برجل ثمانيني في جزيرة سومطرة الإندونيسية

2
JULY
2025
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هاجم تمساح رجلًا (80 عامًا) وأرداه قتيلا في جزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية، الاثنين.
 
وقالت السلطات المحلية إن الرجل كان يرغب في غسل قدميه في المياه الضحلة لنهر "واي سماكا" جنوبي الجزيرة بعد أن قام بقطع العشب في حديقته المتاخمة بشكل مباشر للنهر.
 
ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن رئيس الشرطة المحلية قوله: "شاهد أحد المارة الرجل يترك ملابسه على ضفة النهر ولاحظ وجود تمساح يتصرف بشكل مريب في الماء".
 
وقال تقرير الوكالة إنه بعد مرور نحو ساعة، عاد التمساح إلى السطح وهو يحمل جثة الرجل بين فكيه.
 
وأفادت صحيفة "كومباس" المحلية، أن التمساح سحب الجثة لمسافة نحو 200 متر، قبل أن يبدأ سكان القرية بإلقاء الحجارة عليه لإجباره على إطلاق سراح فريسته.
 
وأضافت الشرطة: "ترك التمساح ضحيته في نهاية المطاف، ولكن بعد أن فارق الرجل الحياة"، محذرة السكان من ضرورة توخي الحذر الشديد قرب النهر، حيث إنه موطن معروف للتماسيح.
 
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وفي شهر مايو (أيار) الماضي، لقي رجل آخر حتفه في هجوم لتمساح في سومطرة، ولكن كان ذلك في قناة مائية.
 
وبحسب منظمة "كروك أتاك "، تعرض 1167 شخصًا في إندونيسيا لهجمات تماسيح بين عامي 2015 و2024 ، وهو رقم يفوق بكثير أي دولة أخرى في العالم. وكانت 556 من هذه الهجمات مميتة.
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