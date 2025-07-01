توتر غير مسبوق.. ترامب: بدوننا كان سيعود ماسك لجنوب إفريقيا

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تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، على خلفية مشروع قانون خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي الذي يناقشه الكونغرس، وسط انقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي منشور شديد اللهجة عبر منصته "تروث سوشيال"، وجّه ترامب انتقادات مباشرة لماسك، متّهما إياه بالاعتماد المفرط على الأموال العامة لإبقاء شركاته مثل "تسلا" و"سبيس إكس" قيد العمل.

وقال ترامب نصا: "إيلون يحصل على إعانات حكومية أكثر من أي شخص في التاريخ، وبدونها كان سيضطر لإغلاق شركاته والعودة إلى جنوب إفريقيا".

وأضاف: "دون إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية وإنتاج السيارات الكهربائية (وهي إنجازات إيلون ماسك).. كان سيوفر بلدنا ثروة هائلة".

ويأتي هجوم ترامب بعدما هدّد ماسك، عبر منصته "إكس"، بتأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أميركا" في حال تمرير مشروع القانون الذي وصفه بأنه "مشروع إنفاق جنوني".

وقال ماسك في منشور آخر: «إذا أُقر هذا القانون المجنون، فسيتم تأسيس حزب أميركا في اليوم التالي. بلدنا يحتاج إلى بديل حقيقي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي حتى يسمع صوت الناس». وأضاف ماسك لاحقاً أن نتائج استطلاع أجراه أظهرت أن 80 بالمئة من متابعيه يؤيدون إنشاء الحزب الجديد.

ويشمل مشروع القانون تخفيضا كبيرا للضرائب، إلى جانب زيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل “ميديكيد” وقسائم الطعام، وهو ما أثار اعتراض الديمقراطيين الذين أجبروا مجلس الشيوخ على قراءة نص المشروع بالكامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لتعطيله.