جديد الطائرة الهندية المنكوبة.. فرضية التخريب مطروحة

A + A -

أوضح مسؤول هندي أن التحقيق في سبب حادث الطائرة الهندية من طراز بوينغ 787 التي تحطمت في 12حزيران/يونيو أثناء إقلاعها من أحمد آباد في شمال غربي الهند، يطرح جميع الفرضيات حتى فرضية التخريب.

وأشار نائب وزير الطيران المدني، مورليدار موهول، ردا على سؤال حول عملية تخريب محتملة طرحتها قناة NDTV، يوم الأحد "يتم درس جميع الفرضيات".

كما ذكر موهول للقناة أن سيناريو العطل الذي طرأ على محركي الطائرة مطروح، مضيفاً "لم يحدث ذلك من قبل أبدا".

وتابع أن "تقرير (التحقيق) سيسمح لنا بكشف ما إذا كان عطل طرأ على المحركين، وما إذا كان الأمر يتعلق بإمدادات الكيروسين ولماذا توقف المحركان عن العمل".

وقال موهول أيضا "من السابق لأوانه التكهن، لكن مهما كان سبب (الحادث) سيعرف"، على أن يصدر تقرير "خلال ثلاثة أشهر".

نجاة صاحب المقعد 11 A فقط

من جانبه، أعلن المكتب المكلف بحوادث الطيران المدني الهندي (AAIB)، الأربعاء أنه يتم في الهند تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة، أحدهما يتضمن البيانات التقنية للرحلة والثاني المحادثات في قمرة القيادة.

وأسفرت الكارثة الجوية الأكثر دموية في العالم منذ عام 2014، عن مقتل 279 شخصا على الأقل، وفق حصيلة لمصدر أمني نشرت بعد يومين من الحادث.

ونجا راكب واحد كان جالسا قرب مخرج طوارئ في مقدم الطائرة في المقعد 11A، بأعجوبة، وكان على متنها 242 شخصا، وتحطمت على منطقة سكنية بالمدينة بعيد إقلاعها.

وقُتل ما لا يقل عن 38 شخصا على الأرض، بحسب الحصيلة نفسها لمصدر في الشرطة.

وحادث تحطم الطائرة الهندية (الرحلة 171) المتجهة إلى لندن، هو الأول لطائرة من طراز B-787 دخلت الخدمة عام 2011.

غداة الحادث، أمر الطيران المدني بفحص 33 طائرة أخرى من طراز B-787 في الأسطول الهندي.

بدوره، شدد موهول الأحد على أن هذه العملية لم تكشف عن "أي خلل".

وحتى الآن تمكن الأطباء الشرعيون بفضل الحمض الريبي النووي، من تحديد هويات 260 ضحية. وتستمر عملية التعرف على الضحايا.