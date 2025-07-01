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بالفيديو.. طائرة تلقي آلاف الدولارات على المارة في أميركا

1
JULY
2025
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في مشهد جلب الفرح للسكان وتبين أنه تنفيذ لأمنية رجل توفي مؤخرا بمرض الزهايمر، ألقت طائرة هليكوبتر آلاف الدولارات على المارة في مدينة ديترويت الأميركية.
 
وقال شهود عيان إن طائرة هليكوبتر كانت تحوم في منطقة شارع غراتيوت وشارع كونر أسقطت آلاف الدولارات نقدًا على المارة، مما جلب فرحةً مفاجئة وغريبةً على السكان.
 
وقدّرت ليزا نايف، الموظفة بإحدى الشركات القريبة من المكان الذي شهد الواقعة، أن آلاف الدولارات قد أُلقيت من المروحية، بحسب موقع "ذا ديترويت نيوز".
 
وأضافت نايف أن الشرطة وصلت وأغلقت جزءًا من شارع غراتيوت لنحو 30 دقيقة.
 
ويبدو أن إلقاء النقود كان آخر أمنية لصاحب مغسلة سيارات قريبة، حيث قالت نايف إن الرجل توفي مؤخرًا بسبب مرض الزهايمر، وأن جنازته كانت يوم الجمعة.
 
ولم تستجب شرطة ديترويت فورًا لطلب الحصول على مزيد من المعلومات.
 
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