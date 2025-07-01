الشرق الأوسط السعودية: روسيا تدعي السيطرة الكاملة على مقاطعة لوغانسك الأوكرانية

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الشرق الأوسط السعودية: موسكو-

سيطرت موسكو بشكل كامل على مقاطعة لوغانسك الواقعة شرقي أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات الموالية لروسيا، يوم الإثنين.



وقال ليونيد باشنيك، حاكم المنطقة المعين من قبل موسكو، في تصريح للتلفزيون الروسي الرسمي، إن إعلان السيطرة الكاملة تم قبل يومين. ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من كييف بشأن هذه الأنباء.

كما أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلن بعد عن إتمام السيطرة على لوغانسك. ومع ذلك، جرت العادة أن تأتي التأكيدات الرسمية من موسكو بعد فترة وجيزة من تقارير النجاح الصادرة عن سلطات الاحتلال المحلية.

وكانت مقاطعة لوغانسك الأوكرانية قد خضعت جزئيا لسيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو منذ عام 2014. وعند اندلاع الحرب الشاملة في شباط (فبراير) 2022، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على معظم أجزاء المقاطعة خلال بضعة أشهر.

وفي الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في خريف 2022، تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة بعض المناطق في شمال لوغانسك. لكن في الفترة الأخيرة، لم تعد القوات الأوكرانية تسيطر سوى على أراض لا تتجاوز بضعة كيلومترات مربعة.

ويزعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، باتت أراض روسية بالكامل.