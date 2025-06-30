قتلى وجرحى بكمين نفذه قناص ضد رجال إطفاء وشرطة في آيداهو الأميركية

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أعلنت السلطات الأميركية، فجر الاثنين، أنها عثرت على «رجل ميت» على جبل كانفيلد في ولاية أيداهو بشمال غرب الولايات المتحدة، حيث وقع رجال إطفاء في مكمن وتعرضوا لإطلاق نار خلال مكافحتهم حريقا.

وقال بيان صادر عن شريف مقاطعة كوتيناي «هذا المساء، عثر أفراد فرقة سوات (قوات خاصة تابعة للشرطة) على رجل ميت في جبل كانفيلد»، مضيفا «عثر على سلاح ناري في مكان قريب». وأضاف أن الامر الصادر للسكان بملازمة أماكنهم خلال المواجهة بين قوات إنفاذ القانون وعدد غير محدد من المسلحين «سيتم رفعه».

وكان قائد شرطة مقاطعة كوتيناي بولاية آيداهو الأميركية قال إن اثنين من رجال الإطفاء لقيا حتفهما بالرصاص خلال مشاركتهما في إخماد حريق بشمال الولاية.

وقال قائد الشرطة بوب نوريس في مؤتمر صحفي إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مسلح واحد أو أكثر، مشيرا إلى أن مدنيين ربما أصيبوا في الواقعة التي شهدتها منطقة طبيعية في كور دالين. وتابع «نحن مستعدون لتحييد هذا المشتبه به الذي يطلق النار حاليا على أفراد السلامة العامة».

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) أنه تم إطلاع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على تفاصيل واقعة إطلاق النار بولاية آيداهو.

وقال حاكم ولاية آيداهو الأميركية براد ليتل إن عددا من رجال الإطفاء تعرضوا لهجوم في أثناء محاولتهم إخماد حريق في شمال الولاية، داعيا الناس إلى الابتعاد عن المنطقة، حيث أفيد بمقتل رجلي إطفاء وإصابة 9 آخرين بجراح.

وقال ليتل في منشور على موقع إكس «هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان. أطلب من جميع سكان آيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم بينما ننتظر معرفة المزيد». وأضاف ليتل «بما أن الوضع لا يزال يتطور، يُرجى الابتعاد عن المنطقة للسماح لرجال الأمن ورجال الإطفاء بأداء عملهم».

وأفادت تقارير إخبارية محلية، نقلا عن أجهزة مسح الشرطة، بتعرض عدد من رجال الإطفاء لإطلاق نار من قبل قناصة. وأكد قائد شرطة آيداهو مقتل شخصين وإصابة عدد غير معلوم من الأشخاص. وأصدر مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة كوتيناي تنبيها للمواطنين في المناطق المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقال ضابط من شرطة كوتيناي لشبكة (إيه.بي.سي) إن رجال الإطفاء كانوا يتعاملون مع حريق صغير اندلع في منطقة جبل كانفيلد الطبيعية شرقي المدينة، عندما تعرضوا لإطلاق نار من شخص في منطقة غابات قريبة. وأضاف هوارد أن المسؤولين يحققون فيما إذا كان الحريق مُدبرا.