خلل بالرادار يعطل الرحلات شمال إيطاليا لساعتين

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كشفت إيناف، الشركة المسؤولة عن إدارة الحركة في المجال الجوي الإيطالي، أن خللاً في منظومة الرادار بميلانو أدى إلى تعليق الرحلات في شمال غربي إيطاليا لمدة ساعتين مساء أمس السبت.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن الرحلات المغادرة والقادمة توقفت من الساعة 08.20 مساء إلى الساعة 10.20 مساء بالتوقيت المحلي (18.20-20.20 بتوقيت غرينتش). ثم جرت استعادة حركة الطيران تدريجياً حتى عادت إلى طبيعتها بحلول منتصف الليل، وفق رويترز.

كما فعَّلت إيناف نظام الطوارئ عبر الأقمار الصناعية لضمان الإدارة الآمنة للرحلات التي كانت بالفعل في الجو وقت حدوث هذا العطل قبل أن تعلق الرحلات اللاحقة في المنطقة بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية.

نحو 320 رحلة تأثرت

وقالت الشركة إن "هذه المشكلة أثرت على الاتصال الذي يسمح بتدفق بيانات الرادار إلى غرفة العمليات، والذي يوفره مورد اتصالات خارجي هو شركة تيليكوم إيطاليا".

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن نحو 320 رحلة تأثرت بسبب عطل الرادار، مضيفة أنه تم توفير نحو 200 سرير مؤقت للركاب المتضررين من العطل في مطاري ميلانو.

فيما لم ترد تيليكوم إيطاليا بعد على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.