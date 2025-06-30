living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار في فيلادلفيا

30
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قتل شخص وأصيب اثنان آخران إثر انفجار أدى إلى تدمير عدة منازل في الجانب الشمالي من مدينة فيلادلفيا، في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد)، وفقاً لما أعلنته السلطات الأميركية.
 
وقالت إدارة الإطفاء في فيلادلفيا، إن رجال الإطفاء تعاملوا مع بلاغ عن وقوع انفجار قبل الساعة الخامسة صباحا بقليل.
 
وذكر دانيال مكارتي، المدير التنفيذي للإدارة، أن الانفجار ألحق أضراراً جسيمة بنحو خمسة منازل، بما في ذلك انهيار بعض الهياكل.
 
 
وأسفر الحادث عن وفاة شخص، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى بعد إنقاذهما.
 
وأوضح مكارتي أن حالة أحد المصابين مستقرة، بينما الآخر في حالة حرجة.
 
وقال مكارتي: «أهم ما يشغلنا هو التأكد من استقرار المنازل المحيطة، ومنع انتشار هذا الخطر».
 
وأضاف: «هذه ستكون عملية طويلة تمتد طوال اليوم بالنسبة لإدارة إطفاء فيلادلفيا».
 
ولم تحدد السلطات بعد سبب الانفجار.
الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout