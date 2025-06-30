ممداني المرشح لمنصب رئيس بلدية نيويورك يدافع عن مواقفه أمام الديمقراطيين

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دافع زهران ممداني، المرشح لمقعد رئيس بلدية نيويورك، عن اشتراكيته الديمقراطية، اليوم الأحد، مؤكداً أن اهتمامه بالقضايا الاقتصادية يجب أن يكون نموذجاً يُحتذى به للحزب رغم تردد بعض من كبار الديمقراطيين في دعمه.

وقال ممداني، في مقابلة مع قناة «إن بي سي» التلفزيونية، إن برنامجه المتمثل في زيادة الضرائب على أغنى سكان نيويورك والشركات لتمويل سياسات طموحة مثل الحافلات المجانية، وتحديد حد أدنى للأجور في الساعة قدره 30 دولاراً وتجميد الإيجارات، ليس واقعياً فحسب، بل إنه مصمم لتلبية احتياجات سكان المدينة العاملين.

وأضاف، في المقابلة: «إنها أغنى مدينة في أغنى دولة في تاريخ العالم، ومع ذلك يعيش واحد من كل أربعة من سكان نيويورك في فقر، ويبدو أن البقية عالقون في حالة من القلق»، وفقاً لوكالة «رويترز».

كان فوز ممداني المفاجئ على الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو في الانتخابات التمهيدية، يوم الثلاثاء، أثار قلق بعض شخصيات الحزب من أن اشتراكيته الديمقراطية قد تُزيد هجمات الجمهوريين على الديمقراطيين باعتبارهم متطرفين يسارياً قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. كما عبر قادة الأعمال عن قلقهم إزاء سياساته.

ويواجه الديمقراطيون صعوبة في صياغة رسالة متماسكة بعد خسارتهم الساحقة في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي شهدت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس بمجلسيه.

وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» و«إبسوس»، في وقت سابق من هذا الشهر، أن غالبية الديمقراطيين الأميركيين يعتقدون أن حزبهم بحاجة إلى قيادة جديدة، وإلى تركيز أكبر على القضايا الاقتصادية.

وأدى انتقاد ممداني للحرب الإسرائيلية على غزة إلى صنع فجوة بينه وبين عدد كبير من الديمقراطيين الرئيسيين، وأثار اتهامات ضده بمعاداة السامية، وهو ما نفاه بشدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وخلال ظهوره على البودكاست السياسي «ذا بولوارك»، رفض ممداني استنكار عبارة «عولمة الانتفاضة» المؤيدة للفلسطينيين، التي يراها بعض اليهود معادية للسامية ودعوة للعنف.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، لشبكة «إيه بي سي» إن ممداني بحاجة إلى «توضيح موقفه» من العبارة لطمأنة يهود نيويورك.

وعندما سُئل مجدداً، اليوم الأحد، قال ممداني إنها «ليست لغة استخدمها»، لكنه لم يستنكرها مجدداً. وقال إنه لا يريد أن يُحدد للآخرين ما هي الكلمات المسموح بها وما هي غير المسموح بها، مؤكداً أن ترمب فعل ذلك باستهدافه النشطاء المؤيدين للفلسطينيين بسبب خطابهم.

وقال: «علينا استئصال هذا التعصب، وفي النهاية نحقق ذلك من خلال الأفعال».