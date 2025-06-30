موجة حر تضرب جنوب أوروبا... وملاجئ مكيّفة للضعفاء

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حضّت السلطات في أنحاء جنوب أوروبا السكان على الاحتماء من درجات الحرارة المرتفعة، وعلى اتخاذ تدابير لحماية الفئات الأعلى هشاشة، مع دخول أول موجة حر شديدة في هذا الصيف، التي تضرب بلداناً عدة، من بينها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا. وقد وُضعت سيارات إسعاف على أهبة الاستعداد قرب المواقع السياحية، وأُطلقت تحذيرات من خطر اندلاع حرائق في عدد من المناطق.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في أجزاء من جنوب إسبانيا والبرتغال، فيما تشهد فرنسا بأكملها تقريباً موجة حر خانقة يُتوقع أن تستمر أياماً عدة. أما في إيطاليا، فقد أعلنت 21 مدينة حالة التأهب القصوى، من بينها ميلانو ونابولي والبندقية وفلورنسا وروما. وقالت السائحة البريطانية آنا بيكر، التي وصلت إلى روما من فيرونا: «كان من المفترض أن نزور معلم (الكولوسيوم)، لكن والدتي كاد يُغمى عليها».

وأبلغت أقسام الطوارئ في مستشفيات إيطاليا بزيادة ملحوظة في حالات التعرض لضربات الشمس، وفق ماريو غارينو، نائب رئيس «الجمعية الإيطالية لطب الطوارئ». وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «شهدنا زيادة بنسبة نحو 10 في المائة، خصوصاً في المدن التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية». وأضاف أن كبار السن، ومرضى السرطان، والمشردين، هم الأشد تضرراً، ويعانون الجفاف وضربات الشمس والإرهاق.

وأقامت مستشفيات، مثل «أوسبيدال دي كولي»، في نابولي ممرات خاصة لمصابي ضربات الشمس، لتسريع تلقي العلاج، بما في ذلك الغمر بالماء البارد. وفي البندقية، قدّمت السلطات جولات مجانية لمن تزيد أعمارهم على 75 عاماً داخل المتاحف والمباني المكيّفة. وأنشأت مدينة بولونيا 7 «ملاجئ مناخية» مزوّدة بتكييف ومياه للشرب.

في فلورنسا، دعت السلطات الأطباء إلى تحذير الأشخاص الذين يعيشون وحدهم، فيما وزعت أنكونا أجهزة إزالة رطوبة للفئات المحتاجة. أما روما، فقد أتاحت الدخول المجاني لأحواض السباحة لمن تجاوزوا الـ70 عاماً.

المدن تسجّل ذروة حرارية بسبب التكدّس العمراني

ويحذر العلماء بأن تغيّر المناخ يزيد من شدة وتواتر موجات الحر، خصوصاً في المدن. وقالت الباحثة إيمانويلا بيرفيتالي من «المعهد الإيطالي لحماية البيئة والأبحاث»: «في السنوات الأخيرة، أصبحت موجات الحر في منطقة البحر المتوسط أكثر تواتراً وشدّة، وتبلغ ذروتها فوق 37 درجة مئوية بالمدن، حيث تسهم كثافة المباني في تفاقم الحرارة». وأضافت: «نتوقع أن تزداد درجات الحرارة والظواهر المناخية المتطرفة مستقبلاً، وسنضطر إلى التأقلم مع مستويات أعلى مما نشهده حاليّاً».

حرائق وتنوع بيولوجي مهدد

في البرتغال، وُضع ثلثا البلاد، بما في ذلك العاصمة لشبونة، في حالة تأهب قصوى تحسّباً لحرارة مرتفعة وحرائق محتملة، وفق «المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي». وفي جزيرة صقلية الإيطالية، واجه عناصر الإطفاء 15 حريقاً في يوم واحد. وفي فرنسا، حذّر ألان بوغرين دوبورغ، رئيس «رابطة حماية الطيور»، بأن الحرارة تهدد أعشاش الطيور: «في بعض الأعشاش، يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة، ونتلقى طيوراً تعاني في كل مراكز الرعاية، التي أصبحت مكتظة».

كما حذّر الخبراء بأن حرارة البحر المتوسط المتصاعدة تجذب أنواعاً من الأسماك الغازية، المعتادة على المناخات الاستوائية. وقد أطلق «معهد حماية البيئة» الإيطالي هذا الأسبوع حملة توعية للصيادين والسياح، بشأن 4 أنواع بحرية سامة «يُحتمل أن تكون خطرة»: سمكة الأسد، وسمكة الضفدع الفضية الخدّين، وسمكة الأرنب الداكنة، وسمكة الأرنب الرخامية. وقد بدأت هذه الأنواع في الظهور قبالة سواحل جنوب إيطاليا، مع ازدياد سخونة مياه البحر.