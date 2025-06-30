شكوك إيرانية في استمرار الهدنة مع إسرائيل

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الشرق الأوسط السعودية: الرياض - طهران - واشنطن-

أبدت إيران شكوكاً في استمرار الهدنة مع إسرائيل، في وقت نشطت دفاعاتها الجوية فجر أمس في عدة مدن، وذلك بعد ستة أيام من بدء وقف إطلاق النار.



وتلقى الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار. ونقل بيان إيراني عن موسوي قوله: «لدينا شكوك جدية حيال امتثال العدو لالتزاماته، بما في ذلك وقف إطلاق النار، ونحن على استعداد للرد بقوة إذا تعرضت إيران للهجوم مجدداً».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الأحد)، إنه سيرفع العقوبات عن إيران إذا «جنحت للسلام»، مستبعداً أن تفكّر طهران في استئناف برنامجها النووي في وقت قريب.

وتحدث عن انتكاسة كبيرة للبرنامج النووي الإيراني، قائلاً: «إنهم منهكون... لقد تلقّوا ضربات لم يتلقّها أحد من قبل. لقد دمّرنا قدراتهم النووية، وليس في مقدورهم المضي قدماً أكثر من ذلك».