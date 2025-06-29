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"هآرتس"تكشف: قتل "مباح" و1500 دولار مقابل هدم كل منزل !

29
JUNE
2025
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كشف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية أن كل مقاول خاص يستعين به الجيش الإسرائيلي يحصل على مبلغ 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار) عن كل منزل يهدمه في قطاع غزة.

وقال أحد الجنود بالقطاع: “كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية يتقاضى 5000 شيكل عن كل بيت يهدمه.. إنهم يجنون الكثير من المال”.

وأضاف: “كل وقت لا يهدمون (المقاولون) فيه بيوتا هو خسارة مالية، والجيش الإسرائيلي يجب أن يوفر لهم أعمالهم”.

وأشارت الصحيفة نقلا عن الجندي نفسه إلى أن “حملة التدمير التي ينفذها المقاولون تُقرّبهم وقواتهم الأمنية الصغيرة نسبيا من نقاط توزيع المساعدات أو طرق مرور الشاحنات”.

وأوضحت أنه ومن أجل حماية أنفسهم يطلقون النار على الفلسطينيين منتظري المساعدات والتي تسفر عن قتلى فلسطينيين جوعى.

ويقول التقرير إنه “من أجل أن يجني المقاول 5000 شيكل إضافية، يتم اتخاذ قرار بأن من المقبول قتل أشخاص فلسطينيين يبحثون عن طعام”.

ووفق المصدر ذاته وبحسب روايات القادة والمقاتلين، كان من المفترض أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على مسافة آمنة من التجمعات السكانية الفلسطينية ونقاط توزيع الغذاء، إلا أن تصرفات القوات على الأرض لا تتوافق مع الخطط العملياتية.

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