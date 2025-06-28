living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دبلوماسية روسية: الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا تصل إلى أيدي الجماعات الإرهابية

28
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكدت دبلوماسية روسية رفيعة المستوى أن الأسلحة الغربية من أوكرانيا تتسرب إلى الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وقالت يوليا جدانوفا رئيسة الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري ومراقبة التسلح في حديث لوكالة "نوفوستي" إن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر من أوكرانيا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وباستنادها إلى تقييمات الخبراء الأجانب، أشارت جدانوفا إلى أن ارتفاع مستوى الفساد بين القيادات الأوكرانية بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة في نظام مراقبة الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية لكييف، يؤدي إلى زيادة تدفق الأسلحة الغربية من أوكرانيا إلى "الأسواق السوداء".

وقالت جدانوفا: "من بين المستفيدين الرئيسيين (من تسرب الأسلحة القادمة من أوكرانيا) الشركات العسكرية الخاصة الإقليمية والدولية، والتنظيمات الإرهامية، والعصابات الإجرامية العابرة للحدود في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. فخلال العملية الخاصة للقوات الأمريكية ضد تنظيم داعش في سوريا، تم ضبط بنادق هجومية من نوع VZ.58 ورشاشات VZ.61 "سكوربيون" تشيكية الصنع مع ذخائر لها".

وأوضحت جدانوفا أن الفحص الأولي للعلامات الموجودة على الأسلحة أظهر أنها كانت جزءا من مساعدات عسكرية مجانية قدمتها وزارة الدفاع التشيكية إلى القوات المسلحة الأوكرانية في مارس 2023. وأضافت الدبلوماسية الروسية: "مع ذلك، فإن أكبر المخاوف تتعلق باحتمال حصول العناصر الخبيثة على منظومات الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات التي يمكن استخدامها لاستهداف الطائرات المدنية".

وذكرت جدانوفا أن الغرب وكييف يعرقلان مناقشات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول تسرب الأسلحة الغربية من أوكرانيا إلى "الأسواق السوداء"، مشيرة إلى أن الغرب يعتبر الإمدادات العسكرية لكييف "بقرة مقدسة" رغم ما يترتب على ذلك من وقوع ضحايا مدنيين وانتهاكات للقانون الدولي.

وأكدت موسكو مرارا أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعيق التسوية السياسية، وتجر دول الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا، وتشكل "لعبا بالنار".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout