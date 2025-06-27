عراقجي يرد على تصريحات غروسي: سهَل من خلال هذا التصرف المنحاز الهجمات غير القانونية على المواقع النووية الإيرانية

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اشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى أن البرلمان الإيراني قد صوّت لصالح وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك إلى حين ضمان سلامة وأمن الأنشطة النووية الإيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن عراقجي أضاف في منشور له على منصة إكس أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة للدور المؤسف الذي لعبه رافائيل غروسي في التغطية على حقيقة أن الوكالة كانت قد أعلنت رسميًا قبل عقد من الزمن عن غلق جميع الملفات السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.



وأوضح أن غروسي، من خلال هذا التصرف المنحاز، مهّد بشكل مباشر لصدور قرار ذي دوافع سياسية ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سهّل الهجمات غير القانونية التي شنّها الكيان الصهيوني وأمريكا على المواقع النووية الإيرانية.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن غروسي امتنع بشكل مذهل، وبما يتعارض مع مهامه المهنية، عن إدانة هذه الانتهاكات الواضحة لنظام الضمانات الأساسي للوكالة ولميثاقها.

وأكد عراقجي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الوضع البغيض، مشددًا على أن إصرار غروسي على تفقد المواقع التي تعرضت للقصف تحت ذريعة الرقابة على الضمانات، لا معنى له، بل وقد ينطوي على نوايا خبيثة. وختم بالتأكيد على أن إيران تحتفظ لنفسها بالحق الكامل في اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن مصالحها، وشعبها، وسيادتها.