بوتين: الوضع في الشرق الأوسط بات هادئا ويمكن اعتبار الصراع الإسرائيلي الإيراني من الماضي

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روسيا اليوم: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع في الشرق الأوسط يشهد تهدئة تامة، مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار أن النزاع الإسرائيلي-الإيراني بات من الماضي.



وأضاف بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى أوراسيا الاقتصادي: "لعل الوضع في الشرق الأوسط يشهد الآن تهدئة. والنزاع بين إسرائيل وإيران أيضا، بحمد الله، سنعتبره من الماضي".

وأكد بوتين أنه بذلك يمكن لاتحاد أوراسيا الاقتصادي تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه "في مايو دخلت حيز التنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع إيران"، واختتم قائلا "هذا يعني أنه سيكون من الممكن تطوير العلاقات مع جميع دول المنطقة".

وتترأس مينسك عام 2025 رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان).

ويعقد منتدى أوراسيا الاقتصادي بالتزامن مع اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو، وكان الرئيس بوتين قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة البيلاروسية للمشاركة في الاجتماعات.