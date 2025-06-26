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"يجب توبيخها على الفور ثم طردها مثل الكلب".. ترامب يُهاجم مراسلة "سي إن إن"!

26
JUNE
2025
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بعد نشرها أول تقرير حول التقييم الاستخباراتي المتعلق بتأثير الضربة الأميركية على منشآت إيران النووية، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، مراسلة محطة "CNN" ناتاشا برتراند

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "يجب طرد ناتاشا برتراند من CNN شاهدتها لثلاثة أيام وهي تنشر أخبارا زائفة.. يجب توبيخها على الفور، ثم طردها مثل الكلب".

واتهم ترامب المراسلة الأميركية بالكذب ونشر معلومات غير دقيقة حول المواقع النووية الإيرانية، مضيفا أنها "تسعى لتشويه سمعة طيارينا الذين نفذوا مهمة ناجحة بدقة".

ووصف ترامب برتراند بأنها "غير مؤهلة للظهور على الشاشة"، قائلا إنها "من الأشخاص الذين دمروا سمعة شبكة كانت عظيمة في السابق".

وكانت برتراند أول من كشف التقييم الاستخباراتي الأميركي لحجم الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية الثلاث، عقب الضربات التي بدأت في 13 يونيو واستهدفت مواقع حساسة في طهران ومناطق أخرى، وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين وعلماء إيرانيين.

يذكر أن بيرتراند البالغة من العمر 33 عاما، تعمل كمراسلة سياسية مع محطة CNN، وسبق أن غطت الحرب في أوكرانيا وفي غزة.

من جانبها، ردت شبكة "سي إن إن" ببيان عبر منصة "إكس"، أكدت فيه دعمها الكامل لبرتراند وتقاريرها، وقالت: "نحن ندعم بنسبة 100 بالمئة صحافة ناتاشا، وخصوصا تغطيتها للهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية".

وأوضحت الشبكة أن التقرير يستند إلى "نتائج أولية قابلة للتحديث"، مشددة على أن نقل مثل هذه التقييمات يندرج ضمن "مصلحة عامة مشروعة".

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