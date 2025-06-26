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خلاف أميركي سويسري بشأن أسعار "إف 35"

26
JUNE
2025
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اختلفت سويسرا مع الولايات المتحدة بشأن 36 مقاتلة من طراز "إف 35 إيه" ترغب الأولى في شرائها من شركة "لوكهيد مارتن"، مما زاد من التوترات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
 
وذكرت الحكومة السويسرية، الأربعاء، أنه تم تحديد سعر في صفقة الشراء، لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن هذا "سوء فهم"، وأن الطائرات قيمتها ستكون أكبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ"، الأربعاء.
 
وقال مدير هيئة التسلح الوطنية السويسرية أورس لوهر للصحفيين في برن: "العقد يظل عقدا حسبما نعتقد، لكننا نواجه واقعا مختلفا فيما يتعلق بشراء طائرات إف 35 إيه".
 
وأضاف أن سويسرا تواجه تكاليف إضافية تبلغ 1.3 مليار دولار، رغم وجود سعر محدد.
 
ومقاتلات "إف 35 إيه" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، نسخة من مقاتلات "إف 35 بي"، لكنها تتميز عن الأخيرة بقدرتها على حمل رؤوس نووية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية.
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