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مجموعات "كوماندوس برية" إسرائيلية "تحركت سرا في قلب" الأراضي الإيرانية!

25
JUNE
2025
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كشف رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي إيال زامير الأربعاء أن مجموعات "كوماندوس برية" إسرائيلية تحركت في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين، موضحا أنها قامت بهذه المهمة "سرا في قلب أراضي العدو" كما اسماها بدون أن يحدد طبيعتها. كما شكر رئيس الموساد ديفيد برنيع، الذي نادرا ما يأخذ الكلمة علنا، الاستخبارات الأمريكية المركزية، على "العمل المشترك والعمليات المنفذة بنجاح".

وأعلن زامير أن النجاحات حققها "الجيش" الإسرائيلي في هذه الحرب كانت بفضل "قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوس برية"، موضحا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي العدو، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني".

ومن جانبه، شكر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الأربعاء على "العمل المشترك والعمليات المنفذة بنجاح" في إيران.

وأشاد برنيع في مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام إسرائيلية، بالتعاون بين الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وقال برنيع الذي يُدلي نادرا بتصريحات علنية، "أود أيضا أن أعرب عن امتناني وتقديري لشريكنا الرئيسي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، على العمل المشترك والعمليات المنفذة بنجاح، وكذلك لمديرها الذي دعم الموساد في اتخاذ القرارات الصائبة التي أدت في النهاية إلى نجاح هذه العملية".

ورأى خبراء أن هذه الحرب أبرزت مدى توغل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية داخل إيران. لكن ما زال مستوى الدعم الذي قدمته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإسرائيل غير معروف.

وقال برنيع "سنواصل مراقبة كل المشاريع التي تسعى إيران إلى تحقيقها، وهي مشاريع نعرفها جيدا، وسنكون حاضرين - كما كنا دائما".

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