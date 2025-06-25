خمسة ملايين دولار مكافأة للعثور على أميركي مختطف بأفغانستان

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أنها عرضت مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد موقع أميركي مختطف في أفغانستان منذ العام 2022.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في تصريح لصحافيين، إن محمود شاه حبيبي، وهو رجل أعمال أميركي يحمل أيضا الجنسية الأفغانية، اختطف في كابول مع سائقه في سيارة في العاشر من أغسطس (آب) 2022، واحتجزته طالبان.

ولفتت إلى أنه كان يعمل مستشارا لشركة اتصالات مقرها في كابول.

وقالت: «لم نتلقَّ أي أنباء عنه منذ اعتقاله الأول، ولم تقدّم طالبان بعد أيّ معلومات عن مكان تواجده أو حالته الصحية».

وفي يناير الماضي (كانون الثاني)، أفرجت حكومة طالبان عن أميركيَّين هما راين كوربيت، ووليام مكينتي، مقابل إطلاق سراح سجين أفغاني في الولايات المتحدة، وذلك في إطار عملية تبادل جرت بوساطة قطرية.

واعتقلت سلطات طالبان عشرات الأجانب منذ أن عادت إلى السلطة في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية.

ومنذ إنشائه في العام 1984، سدّد برنامج «مكافآت من أجل العدالة» أكثر من 250 مليون دولار لأكثر من 125 شخصاً في مختلف أنحاء العالم، مقابل توفير معلومات تساعد في إيجاد حل لتهديدات تطال الأمن القومي للولايات المتحدة، وقف بيان لوزارة الخارجية.