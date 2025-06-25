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بالفيديو.. "بعوضة" طورتها الصين للتجسس والمراقبة

25
JUNE
2025
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بينما أظهرت الحروب الأخيرة بشكل كبير الدور المتعاظم للمسيرات فضلا عن وسائل الذكاء الاصطناعي وأجهزة المخابرات المتطورة في قلب ميزان القوى وترجيح الفائز، أظهر فيديو طائرة مسيرة صينية حديثة الصنع بحجم البعوضة.
 
وفي التفاصيل، طورت الجامعة الوطنية الصينية لتكنولوجيا الدفاع (NUDT) طائرة مسيرة بحجم البعوضة، مصممة للعمليات العسكرية السرية، من المرجح أن يركز تطويرها على مهام المراقبة والاستطلاع في بيئات معقدة أو حساسة، وفق ما أفاد موقع "انترست انجنيرينغ".
 
كما أوضح أن تلك المسيرة الحديثة تتميز بحجمها الصغير، مما يسهل إخفاءها نسبيًا.
 
جناحان كأوراق الشجر
كذلك تتمتع بجناحين يشبهان أوراق الشجر، قادرين على الرفرفة تمامًا مثل أجنحة الحشرات.
 
وتتميز أيضا بثلاثة "أرجل" رفيعة جدًا، يمكن استخدامها للوقوف أو الهبوط.
 
فيما قال ليانغ هيكسيانغ، الطالب في جامعة NUDT، لقناة CCTV وهو يحمل الطائرة المسيرة بين أصابعه: "أحمل في يدي روبوتًا يشبه البعوضة"، مضيفا أن هذه الروبوتات الإلكترونية الدقيقة مناسبة بشكل خاص للاستطلاع المعلوماتي والمهام الخاصة في ساحة المعركة".
 
ولضمان نجاحها، تتميز تلك المسيرة بتكامل متطور لأنظمة الطاقة، وإلكترونيات التحكم، وأجهزة الاستشعار.
 
كما يمكنها العمل دون أن يتم اكتشافها، ما يجعلها قيّمة في الحروب السرية، وعمليات التجسس، والاستطلاع التكتيكي.
 
لكن مع ذلك، ونظرًا لحجمها، فإن تصميمها وبناءها يمثلان تحديًا كبيرًا، لا سيما أن الهندسة بهذا الحجم تُعد أمرًا صعبًا، مع مكونات مثل البطاريات، والاتصالات، وأجهزة الاستشعار التي يجب تصغيرها دون المساس بوظائفها الفعالة.
 
يشار إلى أن تطوير ونجاح مثل تلك المسيرات قد يتوسع بشكل كبير مستقبلاً، خاصة أن الولايات المتحدة والنرويج ودولا أخرى عديدة تستثمر في الطائرات المسيرة الصغيرة لأغراض عسكرية وغير عسكرية.
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