بعد 15 ساعة طيران .. ركاب رحلة جوية يفاجأون بهبوطهم في بلد الإقلاع

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فوجئ ركاب طائرة تابعة لشركة كانتاس - Qantas Airways "كانت متجهة من "برث - Perth" الأسترالية، إلى العاصمة الفرنسية "باريس-Paris" بالعودة إلى في أستراليا بعد قضاء أكثر من 15 ساعة في الجو من دون الوصول إلى وجهتها.

وحدث ذلك عقب إغلاق المجال الجوي في أجزاء من الشرق الأوسط نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أميركية في قطر مساء أمس الاثنين.

وبعد قضاء الغالبية العظمى من وقت الرحلة الإجمالي البالغ 17 ساعة، وجد الركاب أنفسهم يهبطون في أستراليا، وأكدت شركة الطيران أكدت أنها ستقوم بتوفير البدائل للركاب مع توفير الإقامة لهم في أستراليا حتى رحلتهم المقبلة.