زوكربيرغ في مغامرة بـ330 مليون دولار.. من عرض البحر إلى قمة النرويج

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في مغامرة تشبه أفلام هوليوود للعميل "007"، أو "المهمة المستحيلة"، أبحر الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، لمسافة تزيد عن 5,300 ميل بحري على متن يختين فارهين، فقط ليحلق بعدها بطائرة مروحية إلى قمة جبل جليدي في النرويج، ويهبط متزلجاً بأسلوب لا يليق إلا بالمليارديرات.

بدأت المغامرة من الولايات المتحدة، حيث أبحر يخت "Launchpad" الفاخر بطول 387 قدماً وقيمة 300 مليون دولار، يرافقه يخت الدعم "Wingman" المزوّد بمهبط طائرات مروحية وتبلغ قيمته 30 مليون دولار، بهدف الوصول إلى مضايق النرويج الجليدية لخوض تجربة التزلج الجوي (Heliskiing) في واحدة من أكثر المناطق عزلة وجمالاً على وجه الأرض، بحسب ما ذكره موقع "Sustainability Times"، واطلعت عليه "العربية Business".

تمنع القوانين البيئية الصارمة في النرويج، هبوط الطائرات المروحية لأغراض سياحية. لكن زوكربيرغ وجد ثغرة قانونية: المروحية لم تهبط على الأرض النرويجية، بل على سطح اليخت، ما أعفاه من الحاجة لأي تصاريح رسمية. خطوة وُصفت بأنها مزيج من الفطنة القانونية والترف الفائق.

زوكربيرغ، المعروف بشغفه بالرياضات القتالية وركوب الأمواج، أضاف إلى سجل مغامراته تجربة فريدة من نوعها، حيث تزلج على منحدرات نرويجية نائية لا يمكن الوصول إليها إلا جواً. وتأتي هذه الرحلة بعد أن أرسل يخته الفاخر العام الماضي إلى تاهيتي في رحلة بحرية فاخرة... دون أن يركب على متنه!

أثارت الرحلة إعجاب البعض وتساؤلات لدى آخرين: هل هي استعراض للقدرة على تجاوز القوانين؟ أم مجرد مغامرة شخصية؟ في كل الأحوال، تُظهر هذه المغامرة كيف يمكن لأصحاب الثروات الطائلة إعادة تعريف حدود المغامرة والترف.