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مسلم يساري يفوز بتمهيدية الديمقراطيين لرئاسة بلدية نيويورك

25
JUNE
2025
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فاز المرشح اليساري زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك، في نتيجة أقرّ بها منافسه الرئيسي، حاكم الولاية السابق أندرو كومو. ورغم أنّ فرز الأصوات كان لا يزال جارياً، فإن كومو أقرّ بهزيمته، قائلاً أمام أنصاره: «لم تكن الليلة ليلتنا... لقد فاز (زهران ممداني)».
 
وبعد فرز أكثر من 95 في المائة من الأصوات، تصدَّر ممداني السباق بأكثر من 43 في المائة من الأصوات، مقارنة بـ36 في المائة لكومو. ويمثّل ممداني منطقة كوينز في جمعية ولاية نيويورك، ويصف نفسه بأنه تقدّمي ومسلم. وحشد جيشاً من المتطوعين الشباب عبر حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تعهد فيها خفض تكاليف المعيشة المرتفعة من خلال حافلات مجانية ورياض أطفال ومنع زيادة الإيجارات في المدينة؛ حيث يمكن لشقّة مكوّنة من 3 غرف أن تكلّف 6 آلاف دولار شهرياً.
الشرق الأوسط
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