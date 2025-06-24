البابا اعرب عن "حزنه العميق" إزاء الهجوم على الكنيسة في دمشق

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عبر البابا لاوون الرابع عشر عن "حزنه العميق" إزاء الهجوم الذي استهدف كنيسة أرثوذكسية في دمشق وأسفر عن مقتل 25 شخصا.

وأعرب في برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين عن "الحزن العميق الذي ألمّ به لدى تلقيه نبأ الاعتداء الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا" في صفوف المصلين داخل كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في دمشق، مساء الأحد.

وعبّر البابا "عن تضامنه القلبي مع جميع الأشخاص الذين تضرروا من جراء هذه المأساة".

وأعرب الفاتيكان عن مخاوفه من احتمال حدوث هجرة جديدة للمسيحيين من الشرق الأوسط في أعقاب هذا الهجوم، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".