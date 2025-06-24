بريطانيا تحظر مجموعة «بالستاين أكشن» بموجب قانون مكافحة الإرهاب

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أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الاثنين، أنها ستحظر مجموعة «بالستاين أكشن» (العمل من أجل فلسطين) بعدما اقتحم عدد من ناشطيها أكبر قاعدة جوية بريطانية الأسبوع الماضي.

وقالت كوبر إن تخريب طائرتين في قاعدة «برايز نورتن» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في جنوب إنجلترا، الجمعة، أمر «مشين»، مضيفة أن للمجموعة «سجلا طويلا من التخريب الإجرامي غير المقبول».

جاءت تصريحاتها في بيان خطي، بينما تجمع أنصار للمجموعة في وسط لندن احتجاجا على القرار الذي ترددت أنباء واسعة النطاق عن إعلانه، الاثنين، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت كوبر، في البيان، «في عدة هجمات، ارتكبت (بالستاين أكشن) أعمالا ألحقت أضرارا جسيمة بممتلكات بهدف دعم قضيتها السياسية والتأثير على الحكومة».

وأضافت أنها ستقدم مشروع قرار إلى البرلمان الاثنين المقبل، وفي حال إقراره ستُحظر المجموعة بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.

وذكّرت كوبر بهجمات على مصنع «تاليس» للصناعات الدفاعية في غلاسكو عام 2022، وهجومين العام الماضي ضد شركة «إنسترو بريسيجن» في كينت بجنوب شرق إنجلترا، وشركة «إلبيت سيستمز يو كيه» في بريستول بجنوب غرب البلاد.

وأضافت كوبر أن «مثل هذه الأحداث لا تمثل احتجاجا مشروعا أو سلميا».

وسيُجرّم الحظر بموجب قوانين الإرهاب الانتماء إلى المجموعة أو دعمها، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وقالت كوبر إن «مؤسسة الدفاع البريطانية حيوية للأمن القومي للبلاد، ولن تتهاون هذه الحكومة مع من يعرّض هذا الأمن للخطر».

وأكدت أن قرارها «يتعلق بمنظمة (بالستاين أكشن) تحديدا، ولا يؤثر على مجموعات الاحتجاج القانونية وغيرها من المنظمات التي تناضل من أجل قضايا فلسطين أو الشرق الأوسط».

وتُجري شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقات في حادثة الجمعة، التي يُتهم فيها اثنان من الناشطين برشّ طلاء أحمر على طائرة أثناء تجولهما في القاعدة على دراجات سكوتر. والشهر الماضي أعلنت مجموعة «بالستاين أكشن» مسؤوليتها عن تخريب طائرة عسكرية أميركية في آيرلندا.