الهند توقف شخصين يُشتبه في إيوائهما منفذي هجوم كشمير

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أعلنت وكالة مكافحة الإرهاب الهندية، الأحد، توقيف رجلين في الشطر الهندي من إقليم كشمير يُشتبه في إيوائهما منفذي الهجوم المميت في باهالغام، أبريل (نيسان).

وأوضحت الوكالة أن المشتبه بهما يتحدران من مدينة باهالغام الساحلية في كشمير الهندية التي شهدت هجوماً على سياح في 22 أبريل أودى بـ26 شخصاً.

جاء في بيان للوكالة أن «الرجلين قدما الطعام والمأوى والدعم اللوجيستي للإرهابيين الذين قتلوا على نحو انتقائي السياح وفق هويتهم الدينية».

وأشار المصدر إلى أن الرجلين اللذين أُوقفا، الأحد، وهما برويز أحمد جوثار وبشير أحمد جوثار، «كشفا عن هوية الإرهابيين المسلحين الثلاثة المتورطين في الهجوم»، مؤكدين أنهم باكستانيون ينتمون إلى جماعة «عسكر طيبة» الإرهابية التي تتخذ من باكستان مقراً.

وتتهم الهند باكستان بدعم هذه الجماعة، لكن إسلام آباد ترفض هذه الاتهامات بشدة.

أدى هجوم باهالغام إلى تدهور العلاقات بين البلدين اللذين يتنازعان السيادة الكاملة على منطقة كشمير منذ الاستقلال عن الحكم البريطاني وتقسيمهما الدامي سنة 1947.

كما تسبب في اندلاع أعنف مواجهة عسكرية بين الخصمين النوويين، انتهت بعد أربعة أيام من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة والمدفعية، وأسفرت عن مقتل 70 شخصاً على الأقل ونزوح الآلاف من كلا الجانبين.