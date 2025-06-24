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كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل.. اليكم كواليس وقف إطلاق النار المفاجئ!

24
JUNE
2025
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كشفت وكالة "رويترز" عن تفاصيل الجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعد تصعيد عسكري غير مسبوق استمر 12 يومًا. ووفق مصادر مطلعة على سير المفاوضات، لعبت قطر دورًا أساسيًا في تأمين موافقة طهران على المقترح الأميركي، فيما تولّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيًا التنسيق بين أطراف النزاع.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤول مطلع، فإن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تواصل هاتفيًا مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات التي شنّتها طهران على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر يوم الإثنين. وخلال هذه المكالمة، تم إبلاغ الجانب الإيراني بالمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، الذي كانت إسرائيل قد وافقت عليه مسبقًا.

وأفاد المصدر ذاته بأن ترامب أبلغ أمير قطر بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، وطلب منه المساعدة في إقناع إيران بقبول الاتفاق، الأمر الذي تم خلال ساعات قليلة، ما مهد لإعلان التهدئة رسميًا.

وبموازاة ذلك، أجرى الرئيس الأميركي ونائبه جيه دي فانس مشاورات مع أمير قطر بشأن تفاصيل اتفاق وقف النار بين الجانبين، وذلك عقب الضربات الإيرانية التي استهدفت قاعدة "العديد"، والتي شكّلت نقطة تحوّل في الموقف الأميركي.

وفي وقت لاحق من مساء الإثنين، أعلن الرئيس الأميركي من خلال منشور على منصة "تروث سوشيال" التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وكتب ترامب: "بعد مرور 24 ساعة، ستكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران"، موضحًا أن التنفيذ سيبدأ تدريجيًا.

وبحسب الجدول الزمني الذي حدّده ترامب، تلتزم إيران أولًا بوقف إطلاق النار بعد نحو ست ساعات من إعلانه، على أن تتبعها إسرائيل بعد 12 ساعة، ليبدأ الاتفاق سريانًا رسميًا عند الساعة الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش.

وأشاد ترامب بنتائج الاتفاق قائلًا: "منعنا حربًا كانت ستمتد لسنوات. الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار شامل في المنطقة لو استمرت"، مضيفًا: "أود أن أهنئ البلدين على امتلاكهما الشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تُسمى حرب الاثني عشر يومًا".

وختم الرئيس الأميركي منشوره بالقول: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".

 

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