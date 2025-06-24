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أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحرب بين إسرائيل وإيران اسم "حرب الأيام الـ12" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة تُذكّر بحرب الشرق الأوسط عام 1967، المعروفة لدى البعض باسم "حرب الأيام الستة"، والتي خاضت فيها إسرائيل حربًا ضد مجموعة من الدول العربية، بينها مصر والأردن وسوريا.

تحمل هذه التسمية دلالة عاطفية قوية في العالم العربي، ولاسيما لدى الفلسطينيين.

ففي حرب عام 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن، وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من سوريا.

وعلى الرغم من أن إسرائيل أعادت لاحقا سيناء إلى مصر، فإنها لا تزال تحتفظ ببقية الأراضي، مما مهد الطريق لعقود من الصراع لا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

وأضاف أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.

ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "منعنا حربا كانت ستمتد سنوات".