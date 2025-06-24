روسيا اليوم: هجوم إيراني صاروخي على إسرائيل الآن

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روسيا اليوم:

اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء أن هجوما إيرانيا صاروخيا ينفذ على إسرائيل الآن.

هجوم إيراني صاروخي على إسرائيل الآن (فيديوهات)

ووسعت الجبهة الداخلية إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا بعد رصد صواريخ من ايران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل بعد رصد إطلاق الصواريخ.