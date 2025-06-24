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دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ

24
JUNE
2025
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روسيا اليوم: توقفت الغارات الاسرائيلية على إيران مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد المهلة التي أعلنتها إيران لقبول الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الثلاثاء.


وقال وزير الخارجية العراقي عباس عراقجي في تغريدة على"X" إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعة الرابعة فجرا".

 

وتابع "مع جميع الإيرانيين، أتقدم بالشكر لقواتنا المسلحة الباسلة التي بقيت على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطننا العزيز حتى آخر قطرة من دمها، والتي ردت على أي هجوم للعدو حتى اللحظة الأخيرة".

 

وسبقت هذا الإعلان تغريدة أخرى للوزير الإيراني بدقائق قال فيها: "في حال أوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني قبل الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، فإننا لا ننوي مواصلة ردنا العسكري بعد هذا الموعد"، موضحا أن القرار النهائي بشأن وقف العمليات العسكرية سيتخذ لاحقا.

 

وقال إن "إيران أوضحت مرارا أن العدوان جاء من جانب النظام الإسرائيلي، وأن رد طهران جاء في إطار الدفاع المشروع عن النفس".

روسيا اليوم
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