البابا بشأن تطورات الشرق الأوسط: البشرية تصرخ وتطالب بالسلام

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أعلن البابا ليو الرابع عشر، الأحد، بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية في إيران، أن «البشرية تصرخ وتطالب بالسلام» إزاء «الأخبار المقلقة الآتية من الشرق الأوسط».

وقال البابا، في ختام صلاة أسبوعية بالفاتيكان، إن «كل عضو في الأسرة الدولية يتحمل المسؤولية الأخلاقية لوضع حد لمأساة الحرب قبل أن تتحول إلى هاوية لا يمكن ردمها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ورأى البابا ليو أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يسعى جاهداً لتجنب الحرب التي تهدد بإحداث «صدع لا يمكن إصلاحه»، داعياً إلى أن تحل الدبلوماسية محل الصراع.

وأوضح أن هناك مسؤولية أخلاقية «لكل عضو في الجماعة الدولية والمتمثلة في وقف مأساة الحرب قبل أن تصبح صدعاً لا يمكن إصلاحه».

وأضاف: «لا يمكن لأي انتصار مسلح أن يعوّض ألم الأمهات وخوف الأطفال والمستقبل المسلوب. فلتُسكت الدبلوماسية صوت السلاح، ولتُشكل الأمم مستقبلها بأعمال سلام، لا بالعنف والنزاعات الدموية».

وقال بابا الفاتيكان: «في هذا المشهد المأساوي هناك خطر أن تُنسى المعاناة اليومية للسكان، خصوصاً في غزة والأراضي الأخرى، حيث هناك حاجة مُلحة بشكل متزايد لمساعدة إنسانية».

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء السبت (فجر الأحد بتوقيت غرينتش)، أن الجيش الأميركي شنَّ ضربات جوية «دمَّرت بشكل تام وكامل» 3 منشآت نووية إيرانية هي «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان»، وهدَّد بشنِّ مزيد من الهجمات إذا لم تذهب طهران إلى السلام.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الضربات الأميركية على 3 منشآت نووية رئيسية في إيران «شنيعة»، محذراً بأنها «ستكون لها تداعيات دائمة»، وبأن طهران «تحتفظ بجميع الخيارات للرد».