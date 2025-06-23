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كوريا الشمالية: الهجمات الأميركية على إيران تمثل انتهاكاً لدولة ذات سيادة

23
JUNE
2025
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أدانت كوريا الشمالية «بشدة» الهجمات الأميركية العسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية، قائلة إنها تمثل انتهاكاً للمصالح الأمنية وسلامة أراضي دولة ذات سيادة.
 
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن «الخارجية» الكورية الشمالية أصدرت إدانة، بعدما دخلت أميركا الحرب ضد إيران، من خلال تنفيذ ضربات دقيقة على ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
 
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية قال: «تدين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشدةٍ الهجومَ على إيران من قِبل الولايات المتحدة، الذي ينتهك بصورة صارخة ميثاق الأمم المتحدة ويُقوّض بعنفٍ سلامة أراضي دولة ذات سيادة ومصالحها الأمنية».
 
وقالت «الخارجية» الكورية الشمالية إن الوضع الحالي في الشرق الأوسط يُعد «نتيجة حتمية» لـ«البطش المتهور» لإسرائيل، متهمةً إسرائيل والولايات المتحدة بتأجيج التوترات في الشرق الأوسط.
 
وأضافت الوزارة: «يتعين على المجتمع الدولي العادل أن يرفع صوت الرفض والاستنكار بالإجماع ضد تصرفات أميركا وإسرائيل التصادمية».
الشرق الأوسط
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