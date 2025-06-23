living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألمانيا: اتهام ثلاثة شباب بالتخطيط لهجوم إرهابي إسلاموي

23
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجهت السلطات الألمانية اتهامات لثلاثة شباب في ولايتي بادن - فورتمبرج وهيسن بالتخطيط أو دعم تنفيذ هجوم إسلاموي في ألمانيا.
 
وأعلن الادعاء العام في كارلسروه ومكتب الشرطة الجنائية، الجمعة، أن هناك اشتباهاً في تعاطف اثنين من المتهمين مع تنظيم «داعش»، والتخطيط لهجوم على مَن يُوصَفون من قبل التنظيم بـ«الكفار»، بينما دعمهما الثالث في ذلك.
 
وإذا قبلت غرفة الأحداث بالمحكمة الإقليمية في شتوتجارت التهم، فسيواجه الشقيقان البالغان من العمر 21 و15 عاماً تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل والتآمر للحصول على سلاح حرب. ووفقاً لمكتب المدعي العام، فقد وافق ثالثهما المؤيد لهما، البالغ من العمر 23 عاماً، على شراء بندقية هجومية - أي سلاح حربي - وذخيرة.
 
ووفقاً لتصريحات سابقة للادعاء العام، فإن المشتبه بهم هم شقيقان ألمانيان - لبنانيان من مدينة مانهايم وشاب ألماني - تركي من ولاية هيسن.
 
وأشار المحققون إلى اعتناق المشتبه بهم آيديولوجية دينية راسخة و«تعاطف عميق» مع تنظيم «داعش» الإرهابي. ومن بين أمور أخرى، عُثِر على مواد دعائية لتنظيم «داعش» في شقة الشقيقين، وفي شقة الشاب الثالث عثر المحققون على أسلحة وبندقية هجومية.
 
ولم يقدم مكتب المدعي العام أي بيانات أخرى، مثل خطط هجوم محددة أو العلاقة بين المشتبه بهم الثلاثة.
 
وأُلقي القبض على الأخوين والشاب المنحدر من هيسن في شققهم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال عملية تعاون بين الولايات من قبل القوات الخاصة. وهم الآن رهن الاحتجاز الاحتياطي.
 
ووفقاً للمكتب الاتحادي لحماية الدستور، لا يزال خطر الإرهاب الإسلاموي قائماً في ألمانيا. وتتصدر وقائع إحباط خطط هجمات إسلاموية في ألمانيا عناوين الصحف مراراً.
 
وارتفعت حالات معاداة السامية بشكل كبير في ألمانيا وأماكن أخرى، في الوقت الذي تحيي فيه أوروبا الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، حيث ارتفعت الحوادث العنيفة المعادية للسامية في سبع دول تضم أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل، وفقاً لتقرير نُشر في السابع من مايو (أيار) 2025. وتشمل الدول المذكورة في التقرير ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين.
الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout