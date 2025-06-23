الميادين: صاروخ من اليمن يهز "تل أبيب" والقدس ويُربك الاحتلال

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الميادين: أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، فجر الاثنين، بأنّ صاروخاً أُطلق من اليمن ضد أهداف في فلسطين المحتلة.



وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجارات عنيفة هزّت "تل أبيب"، والقدس المحتلة، سُمع صداها حتى الضفة الغربية، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى وقوع إصابات في إثر تدافع المستوطنين في أثناء الهروب نحو الملاجئ.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استعدادها الكامل لاستهداف السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر، في حال شنّت الولايات المتحدة عدواناً عسكرياً داعماً للاحتلال الإسرائيلي ضد إيران.