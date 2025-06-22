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بالصور.. رصد "نشاط غير معتاد" قرب منشأة فوردو قبل أيام من الضربة

22
JUNE
2025
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أظهرت صور أقمار صناعية وجود "نشاط غير معتاد" لشاحنات ومركبات قرب منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب الوقود، قبل يومين من تنفيذ الضربات الأميركية التي استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية، وفقا لما أكده محلل في شركة الأقمار الصناعية "ماكسار" لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وبحسب التحليل، فقد رصدت في 19 حزيران 16 شاحنة بضائع على الطريق المؤدي إلى المجمع النووي الواقع تحت الأرض.

وفي اليوم التالي، أظهرت صور جديدة أن غالبية الشاحنات تحركت بحوالي كيلومتر واحد إلى الشمال الغربي، مبتعدة عن المنشأة.

كما كشفت الصور عن وجود شاحنات وجرافات أخرى متمركزة قرب مدخل الموقع، بما في ذلك شاحنة واحدة كانت متوقفة مباشرة عند المدخل، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الأنشطة التي كانت تجري قبيل الضربة.

وفي وقت سابق من الأحد، قال مصدر إيراني لوكالة رويترز للأخبار، إنه تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة فوردو لموقع غير مُعلن، قبل الهجوم الأميركي.

ونفذت الولايات المتحدة فجر السبت، ضربة عسكرية خاطفة ضد منشآت نووية داخل إيران، من بينها منشأة فوردو النووية.

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