نتنياهو يشكر ترامب "حدث سيغير التاريخ"!

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شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قصف المواقع النووية الإيرانية.

"سيغير التاريخ"

وقال في كلمة، الأحد، إن قرار أميركا صائب باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، مشدداً على أن الرئيس الأميركي تصرف بقوة كبيرة.

كما تابع أنه يؤكد دائما مع ترامب على مبدأ السلام من خلال القوة.

وأضاف نتنياهو أن التاريخ سيذكر أن ترامب تصرف لمنع أخطر نظام من أخطر الأسلحة، وفق تعبيره.

واعتبر أن استهداف منشآت إيران النووية سيغير التاريخ، على حد قوله.

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني، أن تل أبيب ستوقف الضربات على إيران في الوقت الحالي.

جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم العاشر من المواجهة بين إيران وإسرائيل دخول بلاده على الخط.

وأكد سيد البيت الأبيض، أن الطائرات الحربية الأميركية نفّذت هجوما ناجحا للغاية على منشآت إيران النووية الثلاثة فوردو ونطنز وأصفهان.

وأضاف عبر تروث سوشال، أن الطائرات الحربية باتت خارج المجال الجوي الإيراني، وأنها آمنة في طريق العودة بعد أن ألقت حمولة كبيرة من القنابل على فوردو.

كذلك ختم كلامه بأنه لا توجد قوة عسكرية بالعالم تستطيع فعل ما قامت به القوات الأميركية، معلناً أنه "حان وقت السلام".

وعاد وأكد أن موقع فوردو انتهى، مشدداً أن على إيران الموافقة على إنهاء الحرب الآن.

ورأى أن ما حدث لحظة تاريخية لأميركا وإسرائيل والعالم.

ثم أطل الرئيس الأميركي في مقابلة موجزة عبر الهاتف مع رويترز قال فيها: "حققنا نجاحا مذهلا الليلة".

وشدد ترامب أن على إيران التوقف فورا وإلا فإنهم سيتعرضون للقصف مجددا، وأن على الإيرانيين تحقيق السلام على الفور.

قبل ذلك، قال ترامب في اتصال هاتفي مع موقع "أكسيوس": "حققنا نجاحا كبيرا الليلة، إسرائيل الآن أكثر أمنا".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس سيلقي كلمة للشعب في العاشرة مساء بخصوص عمليتنا العسكرية الناجحة في إيران.

تنسيق كامل

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن تل أبيب نسقت بشكل كامل مع أميركا بشأن الهجوم على إيران.

وأعلن المسؤول الرفيع أن ترامب أبلغ نتنياهو الليلة الماضية بموعد الهجوم.

في حين ذكرت تقارير إسرائيلية أن اتصالاً هاتفياً تم بين ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد الهجوم.