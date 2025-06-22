إيران: أضرار طفيفة في المنشآت النووية المستهدفة في الهجوم الأميركي.. لا تلوث إشعاعي

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الميادين: في أول ردود الفعل الرسمية الإيرانية على الضربات الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية داخل البلاد، أكدت السلطات الإيرانية، صباح الأحد، أن المواقع المتضررة لم تُسجّل أي تسرب إشعاعي أو خطر يهدد السكان المحيطين بها، مشددة على أن البنية الأساسية للمنشآت النووية لا تزال آمنة.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنّها أجرت على الفور الفحوصات اللازمة وأنّ "لا مؤشرات على أي تلوث نتيجة الهجمات الأميركية على المواقع النووية".

وأعلن مركز النظام الوطني للسلامة النووية في إيران أن المعلومات المسجّلة عبر أنظمة الكشف عن المواد المشعة لم تُظهر أي علامات على حدوث تلوث في منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، مشيراً إلى أن الأوضاع تحت السيطرة الكاملة.



وفي السياق نفسه، صرّح النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، منان رئيسي، أن "التحقيقات الأولية التي أجريت في مواقع القصف تؤكد عدم وجود إشعاعات نووية".

وتابع أنّه: "استناداً إلى معلومات دقيقة، أستطيع أن أقول أنه على عكس ادعاءات الرئيس الأميركي الكاذب، فإن منشأة فوردو النووية لم تتضرر بشكل خطير، ومعظم الأضرار كانت على الأرض فقط، والتي يمكن إصلاحها".

وأضاف أنّ "خدعة ترامب بشأن تدمير فوردو كافية لتبرير حقيقة أن حجم هذه الهجمات كان سطحياً للغاية لدرجة أنه لم يتم الإبلاغ حتى عن شهيد واحد من هذا الموقع".