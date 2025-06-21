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مؤسس تيليغرام يفجر قنبلة: لدي 100 طفل سأوزع ثروتي عليهم

21
JUNE
2025
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في مفاجأة من العيار الثقيل، صدمت العديد من متابعي أخباره، كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليغرام للمراسلة الفورية، أن لديه ما يزيد عن 100 طفل، سيتقاسمون ثروته المقدرة بـ 13.9 مليار دولار أميركي.

وقال دوروف في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، نشرت أمس الجمعة "جميعهم أبنائي، وسيكون لهم جميعًا نفس الحقوق! لا أريد أن يفرق بين بعضهم بعضا بعد وفاتي".

6 أطفال
إلا أن المواطن الروسي الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، أوضح أنه "الأب الرسمي" لستة أطفال من ثلاث نساء مختلفات ارتبط بهن سابقاً".

لكنه أشار إلى أنه بدأ قبل 15 سنة في التبرع بالحيوانات المنوية لإحدى العيادات، التي أعلمته بأن أكثر من 100 طفل ولدوا بهذه الطريقة في 12 دولة.

وكان الملياردير الروسي، البالغ من العمر 40 عاماً، تعرض العام الماضي (2024) لأزمة مع حبيبته السابقة إيرينا بولغار، التي اتهمته بوقف الإنفاق على أطفاله الثلاثة منها.

كما اتهمته بضرب أحد الأطفال الثلاثة، مؤكدة أنها قدمت شكوى ضده أمام محكمة في جنيف بسويسرا في مارس 2023.

يذكر أن بافيل الذي أسس تيليغرام، منصة التراسل الشهيرة مع شقيقه عام 2013، والذي يحمل الجنسية الفرنسية وجنسية دولة سانت كيتس ونيفيس، لا يكشف الكثير عن حياته الشخصية.

 

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