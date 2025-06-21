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تعمل بدفع نووي.. حاملة طائرات أميركية ثالثة نحو الشرق الأوسط

21
JUNE
2025
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أعلن مسؤول في البحرية الأميركية، الجمعة، أن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" ستسلك الأسبوع المقبل طريق أوروبا، لتكون حاملة الطائرات الثالثة التي تجاور قريباً منطقة الشرق الأوسط.

وقال المسؤول إن "جيرالد فورد" ستغادر قاعدتها البحرية في نورفولك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة "صباح 24 يونيو من أجل انتشار مقرر" باتجاه أوروبا، وفق فرانس برس.

مهلة أسبوعين
يذكر أن الجيش الأميركي نفذ مناورات عدة منذ أسبوع مع بدء الحرب بين إسرائيل وإيران.

كما أقلعت طائرات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة، منذ أسبوع، باتجاه القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، في موازاة سحب عشرات الطائرات من قاعدة في المنطقة بغرض حمايتها من أي ضربات محتملة توجهها طهران.

ويوم الخميس، أمهل الرئيس دونالد ترامب نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن تدخل عسكري مباشر ضد طهران.

أول سفينة عسكرية تنتمي للجيل الجديد
يشار إلى أن "جيرالد فورد" هي أول سفينة عسكرية تنتمي إلى الجيل الجديد من حاملات الطائرات. وتبلغ زنتها 100 ألف طن، وتعمل بدفع نووي، ودخلت الخدمة في 2017.

ومعلوم أن الحاملة "يو إس إس كارل فيسنون" موجودة في الشرق الأوسط منذ أشهر عدة، وشاركت في حملة الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن.

كذلك أبحرت الحاملة "نيميتز" التي كانت راسية في بحر الصين الجنوبي باتجاه الغرب وتسلك بدورها طريق الشرق الأوسط.

وقبل اندلاع الحرب، كانت واشنطن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران حول برنامجها النووي، فيما تصر طهران على رفض استئناف عملية التفاوض ما دام الهجوم الإسرائيلي عليها مستمراً.

 

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