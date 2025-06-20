إسبانيا ترفض زيادة الإنفاق الدفاعي المقترحة من «الناتو»

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أعربت إسبانيا عن رفضها زيادة الإنفاق الدفاعي المقترحة من «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، ووصفتها بأنها «غير منطقية».

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خطاب أرسله اليوم (الخميس) إلى الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته، إن إسبانيا «لا يمكنها الالتزام بهدف إنفاق محدد فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي»، في قمة «الناتو» الأسبوع المقبل في لاهاي.

يشار إلى أن معظم حلفاء الولايات المتحدة في حلف «الناتو» يدعمون مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنفاق 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على احتياجات الدفاع. وقالت السويد وهولندا في مطلع يونيو (حزيران) إنهما تهدفان إلى الالتزام بالهدف الجديد.