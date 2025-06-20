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النمسا تسمح بمراقبة تطبيقات الرسائل لمكافحة الإرهاب

20
JUNE
2025
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تعتزم النمسا مراقبة خدمات الرسائل مثل تطبيقي «واتساب» و«تلغرام» لمكافحة الإرهاب.
 
وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر، الثلاثاء، إن الائتلاف الحكومي بقيادة المحافظين في فيينا وافق على الإجراء، الذي يتطلب موافقة البرلمان.
 
وأضاف كارنر أن من المقرر أن يبدأ استخدام برمجيات المراقبة اعتباراً من 2027 ولا يمكن أن يتم إلا بموجب شروط صارمة.
 
ويتعين أن توافق محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة على المراقبة بناءً على أدلة ملموسة، على أن يبلغ الحد الأقصى للقضايا 30 سنوياً بشكل مبدئي، وشريطة أن تعقب ذلك موافقة البرلمان.
 
وأوضح الوزير أن هذا التطور يعد إنجازاً في مكافحة الإرهاب.
 
وذكر حزب «نيوس» الليبرالي أن هذه الخطوة ليست الأولى في اتجاه المراقبة الجماعية، بسبب المتطلبات الصارمة.
 
كان قد تم في شهر أغسطس (آب) الماضي إلغاء 3 حفلات للمغنية تايلور سويفت في فيينا، بعد اعتقال المشتبه به الرئيسي في المؤامرة الإرهابية المزعومة التي كانت تستهدف الحفلات، وفي وقت لاحق قالت الشرطة النمساوية إنه أدلى باعترافات كاملة.
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