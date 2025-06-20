living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - مهمّة باراك: تبريد لبناني في لحظة الاشتعال الإقليمي!

20
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -

شكّلت زيارة توم باراك، السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، إلى بيروت، محطة لافتة في ظل لحظة إقليمية شديدة التوتر والتقاطع بين المسارات الديبلوماسية والعسكرية.  تأتي هذه الزيارة على وقع التصعيد الإيراني–الإسرائيلي، وتداعياته المباشرة على لبنان، خصوصاً مع تنامي الخشية من الانزلاق إلى مواجهة جديدة على الجبهة الجنوبية.

تحمل زيارة باراك دلالات مزدوجة، أولها يتعلّق بمحاولة واشنطن إعادة ضبط إيقاع المبادرات السياسية تجاه لبنان في ضوء تعثّر الإصلاح المؤسّسي والاقتصادي، وثانيها مرتبط بسعي الإدارة الأميركية إلى احتواء التداعيات المحتملة لأي مواجهة إيرانية–إسرائيلية، عبر تفعيل قنوات التواصل مع القوى السياسية المعنية وضمان إبقاء لبنان تحت السيطرة. تكشف مصادر متابعة للزيارة أن باراك حمل معه جملة من الرسائل تتعلّق بالوضع الأمني في الجنوب، وبمستقبل دور “اليونيفيل”، إضافة إلى تذكير المعنيين اللبنانيين بضرورة التزام القرار 1701 والامتناع عن الانخراط في أي مغامرة إقليمية قد تجرّ البلاد إلى المجهول.

وتلفت إلى أنه "لا يمكن فصل زيارة باراك عن الحراك الأميركي المستجد على خط المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، إذ يبدو أن لبنان يدخل من جديد في صلب الحسابات التفاوضية كأحد ساحات النفوذ الأساسية".

وتنتهي النصادر إلى التأكيد أن باراك لا يحمل حلًّا سريعًا وسحريا، لكن مهمّته ومجمل محادثاته اللبنانية "تعكس يقظة أميركية متزايدة تجاه لبنان كمفصل أمني وسياسي في معادلة الشرق الأوسط المتغيّرة، في لحظة لا يحتمل فيها لبنان المزيد من الانهيارات أو التجاذبات القاتلة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout