الجمهورية: اشتعال واسع... ولا تراجع

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على صعيد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فقد شهدت الساعات الـ 24 الماضية، وتيرة عالية من التصعيد والعمليات العسكرية والهجمات الجوية والصاروخية، وعلى ما تجمع قراءات المحلّلين والخبراء العسكريِّين، فإنّ الواضح من ضراوة المواجهات بين الجانبَين، ونوعية السلاح المستخدم في هذه الحرب والإستهدافات الواسعة النطاق واستعداداتهما لجولات حربية أكثر عنفاً ممّا شهده الأسبوع الأول لهذه الحرب، هو أنّ احتمال تراجع إسرائيل وإيران من نقطة اللاعودة يبدو ضعيفاً، إنْ لم يكن مستحيلاً، في هذه المرحلة