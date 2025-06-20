للمرة الأولى منذ تأسيس "الكيان" ينزلق إلى حربٍ مع أمة غير عربية... وتجْرؤ دولة على دك "تل أبيب"

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الثبات: حسان الحسن-

"القضاء على السلاح النووي الإيراني هو مجرد عنوانٍ بعيدٍ إلى حدٍّ كبيرٍ عن أهداف العدوان "الإسرائيلي" - الأميركي على الجمهورية الإسلامية في إيران، غير أن حقيقية هذه الأهداف، هي أولًا من الناحية من الاستراتيجية استكمال للسيطرة على الشرق الأوسط، بالتالي إسقاط ما تبقى من دولٍ حليفةٍ لروسيا والصين، فبعد سورية جاء دور إيران، بحسب "جدول العدوان الأميركي - "الإسرائيلي"، وهذا الأمر عبّر عنه بصراحة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو عندما قال حرفيًا: "قلبنا الموازين وسنرى شرقًا أوسطًا مختلفًا"، كذلك كان أعلن رئيس وزراء العدو: "لقد أسقطنا النظام في دمشق، وذلك بعد سقوط الدولة السورية، في ساعاتٍ قليلةٍ، أواخر العام الفائت"، بحسب قراءة مرجع دبلوماسي عربي كبير.

ويلفت إلى أن "أحد أبرز أهداف هذا العدوان أيضًا هو ضرب القدرة الصاروخية لدى إيران، لأن الصواريخ البالستية الإيرانية يصل مداها المجدي إلى عمق الكيان الصهيوني وأوروبا، وممكن تحميل هذه الصواريخ رؤوسٍ نوويةٍ، لذا يركّز العدو في اعتداءاته على استهداف مواقع الصواريخ في الجمهورية الإسلامية".

ويؤكد المرجع عينه أن "التهديد الذي أطلقته الولايات المتحدة بإمكان الانضمام المباشر إلى الحرب الصهيونية على إيران، ثم أعقب ذلك، تحريك بعض القطع البحرية الأميركية من حاملاتٍ للطائرات وما إلى ذلك، هو دليل قاطع على ضعف "إسرائيل"، وعدم قدرتها على مواجهة الجمهورية الإسلامية، من دون مؤازرةٍ أميركيةٍ - غربيةٍ، وهذا كله يؤكد بوضوحٍ أن الكيان الصهيوني بات في مأزقٍ". لذا يرجح أن "الإدارة الأميركية تميل إلى وقف الحرب الدائرة بين طهران و"تل أبيب"، ولكن في الوقت عينه لا ينفي المرجع "فرضية التدخل الأميركي المباشر والكبير في هذه الحرب".

ويشير إلى أن "الكيان الصهيوني انزلق للمرة الأولى منذ تأسييه في حربٍ مع غير العرب، فهذا الكيان يعرف تمامًا قدرات العرب، من خلال خبرته في الحرب و"السلام" معهم، ومع الأسف كان هذا الكيان يتفوق عليهم في معظم الأحيان، أما اليوم فهو يحارب أمة غير عربيةٍ، وهذا أمر جديد في تاريخ الكيان الغاصب، وله انعكاس مباشر على مسألة وجود هذا الكيان برمته".

ويشدد المرجع عينه على ضرورة "التوقف الحدث عند الحدث الأبرز راهنًا، وهو وصول الصواريخ الإيرانية العملاقة والمدمرة إلى عمق عاصمة "الكيان تل أبيب"، للمرة الأولى منذ تأسيس هذا الكيان الموّقت، وتكاد تكون إيران هي الدولة الوحيدة التي تجرأت على دك "تل أبيب" بالصواريخ المدمرة في شكلٍ متواصلٍ، من دون أن تقيم القيادة الإيرانية أي حاسبٍ "لرمزية هذا الكيان" لدى المحور الغربي، خصوصاً الولايات المتحدة، وبعض الدول العربية أيضًا".

ويختم المرجع الدبلوماسي العربي بالقول: "نعم لقد استهدف العدو إيران، فالحرب كرّ وفرّ، ولكن لا ريب أن استهداف عاصمة الصهاينة هو حدث تاريخي".