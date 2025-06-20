living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للمرة الأولى منذ تأسيس "الكيان" ينزلق إلى حربٍ مع أمة غير عربية... وتجْرؤ دولة على دك "تل أبيب"

20
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

"القضاء على السلاح النووي الإيراني هو مجرد عنوانٍ بعيدٍ إلى حدٍّ كبيرٍ عن أهداف العدوان "الإسرائيلي" - الأميركي على الجمهورية الإسلامية في إيران، غير أن حقيقية هذه الأهداف، هي أولًا من الناحية من الاستراتيجية استكمال للسيطرة على الشرق الأوسط، بالتالي إسقاط ما تبقى من دولٍ حليفةٍ لروسيا والصين، فبعد سورية جاء دور إيران، بحسب "جدول العدوان الأميركي - "الإسرائيلي"، وهذا الأمر عبّر عنه بصراحة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو عندما قال حرفيًا: "قلبنا الموازين وسنرى شرقًا أوسطًا مختلفًا"، كذلك كان أعلن رئيس وزراء العدو: "لقد أسقطنا النظام في دمشق، وذلك بعد سقوط الدولة السورية، في ساعاتٍ قليلةٍ، أواخر العام الفائت"، بحسب قراءة مرجع دبلوماسي عربي كبير.

 

ويلفت إلى أن "أحد أبرز أهداف هذا العدوان أيضًا هو ضرب القدرة الصاروخية لدى إيران، لأن الصواريخ البالستية الإيرانية يصل مداها المجدي إلى عمق الكيان الصهيوني وأوروبا، وممكن تحميل هذه الصواريخ رؤوسٍ نوويةٍ، لذا يركّز العدو في اعتداءاته على استهداف مواقع الصواريخ في الجمهورية الإسلامية".

 

ويؤكد المرجع عينه أن "التهديد الذي أطلقته الولايات المتحدة بإمكان الانضمام المباشر إلى الحرب الصهيونية على إيران، ثم أعقب ذلك، تحريك بعض القطع البحرية الأميركية من حاملاتٍ للطائرات وما إلى ذلك، هو دليل قاطع على ضعف "إسرائيل"، وعدم قدرتها على مواجهة الجمهورية الإسلامية، من دون مؤازرةٍ أميركيةٍ - غربيةٍ، وهذا كله يؤكد بوضوحٍ أن الكيان الصهيوني بات في مأزقٍ". لذا يرجح أن "الإدارة الأميركية تميل إلى وقف الحرب الدائرة بين طهران و"تل أبيب"، ولكن في الوقت عينه لا ينفي المرجع "فرضية التدخل الأميركي المباشر والكبير في هذه الحرب".

 

ويشير إلى أن "الكيان الصهيوني انزلق للمرة الأولى منذ تأسييه في حربٍ مع غير العرب، فهذا الكيان يعرف تمامًا قدرات العرب، من خلال خبرته في الحرب و"السلام" معهم، ومع الأسف كان هذا الكيان يتفوق عليهم في معظم الأحيان، أما اليوم فهو يحارب أمة غير عربيةٍ، وهذا أمر جديد في تاريخ الكيان الغاصب، وله انعكاس مباشر على مسألة وجود هذا الكيان برمته".

 

ويشدد المرجع عينه على ضرورة "التوقف الحدث عند الحدث الأبرز راهنًا، وهو وصول الصواريخ الإيرانية العملاقة والمدمرة إلى عمق عاصمة "الكيان تل أبيب"، للمرة الأولى منذ تأسيس هذا الكيان الموّقت، وتكاد تكون إيران هي الدولة الوحيدة التي تجرأت على دك "تل أبيب" بالصواريخ المدمرة في شكلٍ متواصلٍ، من دون أن تقيم القيادة الإيرانية أي حاسبٍ "لرمزية هذا الكيان" لدى المحور الغربي، خصوصاً الولايات المتحدة، وبعض الدول العربية أيضًا".

 

ويختم المرجع الدبلوماسي العربي بالقول: "نعم لقد استهدف العدو إيران، فالحرب كرّ وفرّ، ولكن لا ريب أن استهداف عاصمة الصهاينة هو حدث تاريخي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout