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"رويترز": دبلوماسيون: إيران تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة

20
JUNE
2025
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روسيا اليوم: نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن إيران تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الجارية مع إسرائيل.


وقال 3 دبلوماسيين للوكالة إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ بدء تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل الأسبوع الماضي، في محاولة لإيجاد نهاية دبلوماسية للحرب.

 

ويرأس عراقجي وفد إيران إلى المفاوضات المقررة في جنيف غدا الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا يوهانس فاديفول، وفرنسا جان-نويل بارو، وبريطانيا ديفيد لامي، بالإضافة إلى مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاي كالاس.

 

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن عملية التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي يمكن استئنافها.

 

وقالت: "روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف الضربات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية فورا".

روسيا اليوم
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