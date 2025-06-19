زاخاروفا من منتدى بطرسبورغ: ندعو إسرائيل لوقف الهجمات وقصف المواقع النووية تهديد للأمن العالمي

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى الإقتصادي العالمي في مدينة بطرسبورغ الروسية، أن روسيا تسعى لوقف التدهور في الشرق الأوسط، وأن قصف المواقع النووية تهديد للأمن العالمي. ودعت اسرائيل الى وقف فوري للهجمات.

وأضافت: "هذه مغامرة إجرامية من جانب إسرائيل، تهدد الأمن الإقليمي والعالمي. ومحاولات تبريرها بادعاءات منع الانتشار النووي، هي ضرب من النفاق.

وشددت زاخاروفا على ألا بديل عن الحلول السلمية، وعلى أن تدخل اميركا سيكون سلبياً، و أبدت قلقها من التهديدات التي يتعرض لها مفاعل بوشهر الذي يعمل فيه خبراء روس.

وذكّرت زاخاروفا بجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب من خلال اتصالاته مع القيادة الإيرانية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادات عربية، وكذلك بالإتصالات التي أجراها وزير الخارجية سرغي لافروف.