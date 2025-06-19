حضر وليام بدونها.. الأميرة كيت تتغيب عن فعالية اجتماعية مهمة ببريطانيا

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ألغت أميرة ويلز كيت خططها لحضور سباق رويال أسكوت، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تسعى فيه إلى المواءمة بين متطلبات واجباتها العامة وظروف تعافيها من السرطان.

وبدأت كيت، زوجة الأمير ويليام، في العودة تدريجياً إلى أداء واجباتها العامة منذ الخريف الماضي، عندما أعلنت أنها أنهت مرحلة العلاج الكيمياوي وستعود إلى العمل.

وقالت آنذاك إن طريقها نحو الشفاء التام سيكون طويلاً، وإنها "ستتعامل مع كل يوم بيومه".

ويعد سباق رويال أسكوت، وهو سلسلة من سباقات الخيول تستمر خمسة أيام، الحدث الأبرز في الموسم الاجتماعي الصيفي في بريطانيا، حيث يحرص أفراد العائلة المالكة على حضوره طوال فترة إقامته.

وكان جمهور السباق يأمل في رؤية كيت، اليوم الأربعاء، إذ من المقرر أن يسلم الأمير ويليام جوائز السباق. وقد حضر ويليام الفعالية بدون زوجته.