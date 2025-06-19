living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حضر وليام بدونها.. الأميرة كيت تتغيب عن فعالية اجتماعية مهمة ببريطانيا

19
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ألغت أميرة ويلز كيت خططها لحضور سباق رويال أسكوت، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تسعى فيه إلى المواءمة بين متطلبات واجباتها العامة وظروف تعافيها من السرطان.
 
وبدأت كيت، زوجة الأمير ويليام، في العودة تدريجياً إلى أداء واجباتها العامة منذ الخريف الماضي، عندما أعلنت أنها أنهت مرحلة العلاج الكيمياوي وستعود إلى العمل.
 
وقالت آنذاك إن طريقها نحو الشفاء التام سيكون طويلاً، وإنها "ستتعامل مع كل يوم بيومه".
 
ويعد سباق رويال أسكوت، وهو سلسلة من سباقات الخيول تستمر خمسة أيام، الحدث الأبرز في الموسم الاجتماعي الصيفي في بريطانيا، حيث يحرص أفراد العائلة المالكة على حضوره طوال فترة إقامته.
 
وكان جمهور السباق يأمل في رؤية كيت، اليوم الأربعاء، إذ من المقرر أن يسلم الأمير ويليام جوائز السباق. وقد حضر ويليام الفعالية بدون زوجته.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout