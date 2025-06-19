تقارير: ترامب يفكر بضرب "فوردو" النووية.. وسيناريوهات تتحضر

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يستعد مسؤولون أميركيون كبارا لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال الأيام المقبلة، وفق ما نقلت "بلومبرغ نيوز اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة.

وأشار التقرير، نقلا عن المصادر، إلى أن الوضع لا يزال يتطور وقد يتغير. وذكرت بعض المصادر، وفقا لبلومبرغ، أنه توجد خطط محتملة لشن ضربة خلال مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن الهجوم الأميركي المحتمل على منشأة فوردو "لن يكون بضربة واحدة بل بعدة هجمات". وأضاف المصدر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يفكر بضرب منشأة فوردو وهناك استعدادات لذلك".

من جانبه، قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن ترامب طالب بمعرفة مدى نجاح خطة الهجوم على "فوردو" باستخدام القنابل العملاقة الخارقة للتحصينات.

وأوضح الموقع أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم على إيران ضروري ولن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله: "أعتقد أن ترامب ليس مقتنعا بعد بضرب إيران".

وذكر موقع "أكسيوس" أن مساعدي ترامب أخبروه بمقدرة أميركا على اختراق منشأة فوردو في حال قصفها.

وأبقى ترامب العالم في حيرة من أمره يوم الأربعاء بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية والصاروخية الإيرانية، في الوقت الذي يهرب فيه سكان طهران من منازلهم في اليوم السادس من الهجوم الجوي.

وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، رفض ترامب الإفصاح عن قراره بشأن ما إذا كان سينضم إلى الحملة الإسرائيلية. وقال "قد أفعل ذلك. وقد لا أفعل ذلك. أعني، لا أحد يعرف ما الذي سأفعله".

وذكر ترامب أن المسؤولين الإيرانيين يريدون القدوم إلى واشنطن لعقد اجتماع، وقال "قد نفعل ذلك". لكنه أضاف أن "الوقت تأخر قليلا" لإجراء مثل هذه المحادثات.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران، لكنه يؤجل إصدار أمر نهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الحكومة الإيرانية قد تسقط نتيجة الحملة الإسرائيلية، أجاب ترامب قائلا "بالتأكيد.. أي شيء وارد".

وفي إشارة إلى تدمير أو تفكيك محطة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، قال ترامب "نحن الوحيدون الذين لدينا القدرة على فعل ذلك. لكن هذا لا يعني أنني سأفعل ذلك".

ويعتقد محللون عسكريون أن إسرائيل قد تحتاج إلى مساعدة عسكرية أميركية لتدمير محطة فوردو المحفورة تحت جبل بالقرب من مدينة قم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه مساء الأربعاء إن إسرائيل "تتقدم خطوة بخطوة" نحو القضاء على التهديدات التي تشكلها المواقع النووية الإيرانية وترسانة الصواريخ الباليستية.

قال نتنياهو "نسيطر على أجواء طهران. نضرب بقوة هائلة نظام آية الله. نضرب المواقع النووية والصواريخ والمقرات ورموز النظام". ونشر مكتب رئيس الوزراء صورة لنتنياهو وهو يعقد اجتماعا لحكومته، وقال إن الاجتماع انعقد مساء الأربعاء.

ووجه الشكر إلى ترامب، "الصديق العزيز لدولة إسرائيل"، لوقوفه إلى جانبها في الصراع، قائلا إنهما على اتصال مستمر.

وانحرف ترامب عن اقتراح بإنهاء الحرب سريعا عبر الطرق الدبلوماسية بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تنضم للحرب. وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، تحدث عن قتل خامنئي، ثم طالب إيران "بالاستسلام غير المشروط!".

وقال مصدر مطلع على المناقشات الداخلية إن ترامب وأعضاء فريقه يدرسون خيارات تشمل الانضمام إلى إسرائيل في الهجمات على المواقع النووية الإيرانية.